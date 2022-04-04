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الإثنين، 04-04-2022 12:11 م

زيادة صادرات صناعة عمان 50% بالربع الأول من العام الحالي

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الوكيل الإخباري- زادت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 50 بالمئة مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات الصناعية.

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وبحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها حققت غالبية القطاعات الصناعية زيادة في صادرات منتجاتها، باستثناء قطاعي العلاجية واللوازم الطبية و الجلدية والمحيكات، حيث تراجعت بنسبة 23 و 13 بالمئة على التوالي.


وأشارت الإحصائية إلى أن صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 647 ر 1 مليار دينار، مقابل 097 ر 1 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت أن الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحوذت على أكثر من نصف صادرات صناعة عمان مسجلة ما قيمته 940 مليون دينار.


وارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 373 مليون دينار مقابل 157 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، جعلتها في مقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.


وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 230 مليون دينار مقابل 205 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2021.


كما زادت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 181 مليون دينار مقابل 160 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، وقد ارتفعت الصادرات إلى العراق خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 156 مليون دينار مقابل 130 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.


وبينت أن صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 537 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 308 ملايين دينار، و الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 234 مليون دينار.


وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 177 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 122 مليونا، و الجلدية والمحيكات 95 مليونا.

 


وتوزعت بقية صادرات الغرفة على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية نحو 72 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 70 مليونا، والإنشائية 27 مليونا، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 5 ملايين دينار.


يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل إلى حوالي 5 مليارات دينار.

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