زيادة كبيرة بقيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي

الوكيل الاخباري- كشفت بيانات رسمية حديثة أن صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، سجلت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، على الرغم من المشاكل والأزمات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد العالمي.



ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد زادت قيمة 10 صادرات من السلع المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 87%، حيث قفزت من مستوى 7.8 مليار دولار في 2020 إلى نحو 14.6 مليار دولار في عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار دولار.



وفي مقدمة الصادرات، حلت صادرات مصر من الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية بقيمة 5.8 مليار دولار، لتستحوذ على نحو 39.7% من إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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