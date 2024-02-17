السبت 17-02-2024
الوكيل الاخباري
 

بن غفير يدعو لمنع وصول الفلسطينيين للأقصى

المستشار الألماني: على إسرائيل أن تدير الحرب وفقا للقانون الدولي

العراق.. سامراء تبدأ تصريف الموجة الفيضانية - فيديو

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مجمع ناصر الطبي

واتساب يستغني عن أرقام الهواتف .. ميزة مرتقبة لجميع المستخدمين

بدء اجتماع وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان في عمان

29.2 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية العام الماضي

ماسك يؤيد تغريدة تقول أن النزاع الأوكراني وصل الى طريق مسدود

شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

35 شركة صناعية اردنية تشارك بمعرض الخليج الغذائي

السبت، 17-02-2024 11:20 ص

ستاندرد آند بورز: الحرب في غزة ستؤثر على النشاط الاقتصادي في لبنان

0010110

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الإبقاء على تصنيف لبنان بالعملة الأجنبية عند SD/SD، وكذلك حافظت الوكالة على التصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.

اضافة اعلان


وقالت الوكالة في بيان: "لا تزال النظرة المستقبلية لتصنيف العملة المحلية على المدى الطويل سلبية ولا يزال تقييم التحويل وقابلية التحويل للبنان عند (CC)."
وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي.


كما أشار إلى أن الجمود السياسي المستمر يواصل تقويض التقدم في إصلاحات لبنان الاقتصادية وإعادة هيكلة الدين الحكومي بعد تخلفه عن سداد الديون التجارية قبل حوالي أربع سنوات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1708153239190

35 شركة صناعية اردنية تشارك بمعرض الخليج الغذائي

7202311155421198700086

بعد ارتفاع الذهب .. هكذا بلغت أسعار الليرة بالأردن

65cf7c1fe3a0c

حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصل إلى قرابة ملياري دولار

141111

بعد جلسة دراماتيكية.. النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني

538920_4_1706944434

قفزة على أسعار الذهب بالأردن اليوم السبت

521225_1_1698469571

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أخبار متعلقة
00

النفط عالمياً يرتفع بدعم من قوة الطلب على الوقود في أميركا

1411111

مصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من حساباتهم

251983a1-9187-4ea7-984c-68bd5177fae8

الطاقة تشارك في أعمال المؤتمر الأول للنفط والغاز في بغداد

7b9a1e5bb3f254c68c7cbc828c06bc42

جنبلاط : الحرب في البحر الأحمر تلحق ضرراً فادحاً بمصر