الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الزرقاء: 4 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

نقيب الفنين لـ الوكيل : السقار اجرى عملية لبتر اصبع قدمه

عبيدات ينفي لـ الوكيل التوصية بفرض حظر التجول لمدة يومين اسبوعيا

الصين تقدم لقاحات كورونا مجانية لـ53 دولة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والخريسات والحوامدة وخمش والبطوش

ضبط شخصين غير ملتزمين بالحجر المنزلي في الزرقاء

إطلاق الروزنامة الزراعية التأشيرية للاستيراد

روسيا: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ تشرين الأول

تراجع أسعار الذهب عالميا

محافظ الطفيلة يوعز بمتابعة تطبيق أوامر الدفاع والاشتراطات الصحية

الثلاثاء، 23-02-2021 01:39 م

ستاندرد آند بورز تتوقع تعافي الاقتصاد السعودي في 2021 - 2022

1548566837-1338


الوكيل الاخباري - توقعت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية (ستاندرد آند بورز)، في تقرير حديث لها، أن يشهد الاقتصاد السعودي تعافياً من صدمات العام الماضي في الفترة ما بين 2021 - 2022 مع تعافي الطلب العالمي على النفط وزيادة الاستهلاك الخاص، بينما لن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات العام 2019، قبل العام 2022.

اضافة اعلان

وأضافت ستاندرد آند بورز، أن عمليات التطعيم قد تساعد في تجنب المزيد من الإغلاق لكن ذلك يبقى مرتبطاً بتوافر اللقاحات، بالإضافة إلى ذلك تبقى المخاطر المرتبطة بالجائحة قائمة.

ورجحت الوكالة أن يؤدي انتهاء العمل باتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج وارتفاع أسعار النفط بحلول عام 2022 إلى تعزيز نمو النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى 3%.

وذكرت ستاندرد آند بورز، أن الحكومة السعودية ستواصل في السنوات القادمة جهودها في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى دعم القطاع غير النفطي والطلب في القطاع الخاص، والتحول الاجتماعي للبلاد عبر سلسلة من المشاريع الكبيرة.


وتوقعت الوكالة استقرار أو تراجع النمو الائتماني بشكل طفيف في العام 2021، ومن المرجح أيضاً انتعاش إقراض الشركات كون أن برامج صندوق الاستثمارات العامة تخلق فرصاً جديدة للمقاولين.


وتابعت: "ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في العام 2021، بالرغم من التقديرات الأعلى من المتوقعة للعام 2020، مع رفع البنك المركزي السعودي التسهيلات التي اتخذت لمواجهة الجائحة، كل ذلك وبالإضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة جداً، سيؤدي إلى الضغط على ربحية البنوك".


وقالت الوكالة إن انتشار الدفع النقدي تراجع تدريجياً في السعودية، مما يعكس تنامي التحول الرقمي في النظام المصرفي.


وأضافت أن البنوك تواجه المزيد من المنافسة في قسم قروض الأفراد بسبب سياسيات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وبروز شركات التكنولوجيا المالية، وأصبحت بطاقات الشراء الآن والدفع لاحقاً والإقراض من نظير إلى نظير أمراً شائعاً.

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120192481035782948417

تراجع أسعار الذهب عالميا

210107104229-03-bitcoin---stock-super-tease

تراجع حاد لأسعار عملة بيتكوين بعد تسجيلها مستويات قياسية

9202015111723955408932

2350 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

220212143217287935989

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.7 مليون دينار

thumbs_b_c_066b8694569b1b2edbf75fc84af19fd0

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 2016

56642798_101

تباطؤ تجارة السوق السوداء في السودان بعد خفض قيمة العملة

أخبار متعلقة
unnamed

اقتصاد السعودية الأقل تأثرا بكورونا في مجموعة الـ20

_4513_68

أكثر الدول ثراء في الشرق الأوسط

saudi-arabia-stock-exchange

255 نقطة تفصل بورصة السعودية عن أعلى مستوى في 6 سنوات

unnamed

الاقتصاد السعودي ينكمش بأكثر من المتوقع

CME-header-Carnegie_Econ

ستاندرد أند بورز: 2.5% نمو متوقع لاقتصادات الخليج حتى 2023

Aramco

السعودية تبدأ في تطبيق خفض طوعي بإنتاج النفط