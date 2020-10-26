الإثنين 26-10-2020
الوكيل الاخباري

90 مصابا بكورونا في العناية الحثيثة بالمستشفيات الخاصة

مكرمة ملكية لأبناء المعلــمين من طلاب الثانويــة

صحة الزرقاء تكشف سبب عدم تسجيل المحافظة لإصابات بكورونا - فيديو

كورونا يتخلخل بين عائلات أردنية وصرخات أمام الصحة

حجران كبيران يتسببان بأزمة مرورية في شارع المية - فيديو

مستشفى الأمير حمزة : 18 مصابا بكورونا في حالة حرجـة

أسعار الذهب الإثنيــن 26/10/2020

وفيات الإثنين 26/10/2020

ارتفــاع على الحرارة اليــوم

اصابات كورونا .. عمان تتصدر المشهد و3 محافظات تسجل اقل من 5 اصابات




الإثنين، 26-10-2020 12:20 م

تحت ضغط قوة الدولار

سعر أونصة الذهب يتراجع

ار
أونصة ذهب


الوكيل الإخباري - شهدت  أسعار الذهب اليوم الإثنين ، انخفاضا عن مستوى 1900 دولار المهم نفسيا ليسجل المعدن أقل سعر فيما يزيد على أسبوع، تحت ضغط قوة الدولار وعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

وهبط الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1897.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش، وقبل ذلك سجل الذهب 1890.19 دولار للأونصة، وهو أقل مستوى له منذ 15 أكتوبر الجاري.

اضافة اعلان

في حين تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1898.20 دولار للأونصة.


وقال كايل رودا المحلل في "آي جي ماركتس" للاستشارات: "يبدو أنه لا توجد قوة دفع لإيجاد مشترين إضافيين (للذهب)، يرجع ذلك إلى حد كبير لكون التداولات تجري في ظل الانتخابات الأمريكية الوشيكة وتكهنات التحفيز".


وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة.


وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري مراجعة لأحدث خطة لتقديم مزيد من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 وإنها تتوقع ردا اليوم.


لكن مع اقتراب انتخابات الرئاسة، يقول المحللون إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن سيسهم في صعود الذهب بفضل التوقعات لحزمة تحفيز ضخمة، لاسيما في ظل تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

 

وارتفع الذهب، الذي ينظر إليه على نطاق واسع كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة، 25 بالمئة هذا العام مع إعلان البنوك المركزية والحكومات عن برامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

تراجع عجز الميزان التجاري الأردني 22.7%

5ed7c28ff0f4196d50761039

أسعار النفط تتراجع بنحو 3% عالميا

download

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

im-248256

الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

4202027163150843067476

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا

ذهب-620x330-620x330

أسعار الذهب الإثنيــن 26/10/2020

أخبار متعلقة
ذهب-620x330-620x330

أسعار الذهب الإثنيــن 26/10/2020

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

نم

أسعار الذهب وصحة ترامب علاقة عكسية

ذهب-مغرب

أسعار الذهب السبت 3/10/2020

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 30/9/2020

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 28/9/2020