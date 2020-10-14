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الأربعاء، 14-10-2020 05:12 م

سعر أونصة الذهب يُسجل تراجعاً

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إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI 

الوكيل الاخباري – تراجع سعر أونصة الذهب بتداولات أمس الثلاثاء بأكثر من 30 دولار أو ما نسبته 1.6% لتستقر عند المستويات 1891 دولار.

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تراجع الذهب جاء بعد أداء إيجابي لمؤشر الدولار وبعد وصول أسعار الذهب عند متوسط أسعارها لآخر 50 جلسة وهي عادةً ما تشكل منطقة مقاومة سعرية تتراجع من عندها الأسعار، وتشهد الأسعار في الأسواق العالمية تقلبات يومية مع إستمرار حالة عدم اليقين حيال وتيرة تعافي الإقتصاد العالمي خاصة مع إستمرار عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

 

وهذا ما أكده تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الذي أظهر شكوكاً حيال الإقتصاد العالمي، وعلى صعيد آخر تراجع سهم نادي يوفنتوس الإيطالي بحوالي 2% بعد إعلان إصابة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا بعد ساعات قليلة من نهاية مباراة جمعت كل من المنتخب البرتغالي و المنتخب الفرنسي والتي انتهت بتعادل الفريقين دون أهداف.


 




 

 


 

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