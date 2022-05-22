سعر الدولار في مصر يتجاهل رفع الفائدة

الوكيل الاخباري- على الرغم من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، تشهد سوق الصرف حالة من الهدوء والاستقرار.



على صعيد الدولار، فقد استقرت أسعاره عند مستويات منخفضة مقارنة بأعلى قمة بلغها عقب قيام البنك المركزي بتخفيض قيمته مقابل الدولار في 21 مارس الماضي.



وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع. فيما سجل سعر صرف اليورو الأوروبي مستوى 19.07 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مستوى 22.49 جنيه للشراء، و22.69 جنيه للبيع.

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