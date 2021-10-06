الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

سعر بيتكوين يصل إلى 54.9 ألف دولار

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 4.2% في الاردن

وزير الصحة : فتح مراكز تطعيم كورونا للجرعة الثالثة غدا

مفتي المملكة يعلن الجمعة غرة شهر ربيع الأول

الأردن يدين قرارا يمنح المتطرفين حق الصلاة بباحات الأقصى

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

الرئيس العراقي يحذر من أزمة مناخ مستقبلية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

السويد تعلق استخدام لقاح مودرنا لمن تقل أعمارهم عن 31 عامًا

الملك: الإصلاح السياسي مستمر وبقوة بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية

الأربعاء، 06-10-2021 06:43 م

سعر الفحم الحراري في أوروبا يتجاوز 300 دولار للطن

615daf364236046aa23f42d1


الوكيل الاخباري- تجاوز سعر الفحم الحراري في أسواق أوروبا مستوى 300 دولار للطن، بعد ارتفاعه بمقدار 40 دولارا للطن خلال يوم الثلاثاء، حسبما أوردت وكالة "أرغوس" اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان

 

وأشارت الوكالة المتخصصة بأسعار الطاقة إلى أن الارتفاع الأخير لسعر الفحم الحراري جاء على خلفية الصعود العام لأسعار موارد الطاقة واقتراب فصل الشتاء.

وذكرت "أرغوس" أن روسيا تبقى مصدرا رئيسيا لتوريد الفحم إلى دول أوروبا، لكن الشركات الروسية لا تستطيع زيارة التصديرات بسبب قيود البنية التحتية، وكذلك بسبب الاستعدادات الجارية في روسيا نفسها لحلول فصل الشتاء، الأمر الذي يدفع المنتجين إلى زيادة توريد الفحم للمستهلكين الروس.

يذكر أن الرقم القياسي السابق في سعر الفحم (219,39 دولار للطن) المسجل في يونيو 2008، تم تحطيمه في 1 أكتوبر الجاري.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
615dd1b24236042933540ba6

سعر بيتكوين يصل إلى 54.9 ألف دولار

1633531536803

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

يورو

تراجع اليورو لأدنى مستوى في 15 شهرا مقابل الدولار الأميركي

Doc-P-869565-637685925235524669

خبراء يرجحون بلوغ أسعار الغاز في أوروبا مستويات خيالية

دولار

ارتفاع الدولار مع تنامي مخاوف التضخم بفعل قفزة في قطاع الطاقة

1136

صندوق النقد العربي يقرض الأردن 63 مليون دولار أمريكي

أخبار متعلقة
Doc-P-869565-637685925235524669

خبراء يرجحون بلوغ أسعار الغاز في أوروبا مستويات خيالية

غاز

سعر عقود الغاز في أوروبا يسجل مستوى غير مسبوق

615c6eb34c59b712bc0ff534

الرئيس الروسي يتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

غاز

سعر الغاز في أوروبا يحطم رقما قياسيا غير مسبوق

61577c164236041ce5701ab1

النفط يغلق قرب قمة 3 سنوات قبيل اجتماع أوبك+

غاز

أسعار الغاز في أوروبا تواصل تحطيم الأرقام القياسية