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الإثنين، 13-05-2024 11:02 ص

سعر الليرة الإنجليزي تسجل انخفاضاً ملحوظاً في الأردن

ليرة
الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الاثنين انخفاضاً في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 386 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 339 ديناراً.

ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2350 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

وانخفض غرام الذهب اليوم 30 قرشاً في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.6 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.6 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.6 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.1 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

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