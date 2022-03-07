سعر النفط عند أعلى مستوى منذ 2008

الوكيل الإخباري - لامس سعر برميل خام برنت بحر الشمال عتبة 140 دولارا، الأحد، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سُجّل في أغسطس 2008، عند 147.50 دولارا.

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وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23:00 ت غ، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو، إلى 139.13 دولارا، قبل أن يتراجع.



وعند حوالي منتصف الليل بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 10.44 بالمئة عند 130.45 دولارا.

وعزا محللون الارتفاع إلى التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من تعطل الإمدادات الروسية.



وشاب غموض محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، الأحد، عقب مطالب روسيا بضمانات من الولايات المتحدة بأن العقوبات التي تواجهها بشأن الصراع في أوكرانيا لن تضر بتجارتها مع طهران.



وقالت مصادر إن الصين طرحت مطالب جديدة.

سكاي نيوز