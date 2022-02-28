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الإثنين، 28-02-2022 09:49 ص

سعر برميل غرب تكساس الوسيط يرتفع بأكثر من 6% وبرنت أكثر من 5%

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الوكيل الاخباري- ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 6% الاثنين وبرنت أكثر من 5% في ظل تزايد قلق الأسواق حيال أزمة الطاقة إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو بسبب عمليتها في أوكرانيا. 

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وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 6,27% إلى 97.33 دولارا، بينما ارتفعت عقود خام برنت 5,24% إلى 103.06 دولارات.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي.

كذلك حظر الاتحاد الأوروبي كل التعاملات مع البنك المركزي الروسي ما أدى إلى انخفاض الروبل بنسبة 30% تقريبا في التبادلات الدولية الاثنين وفق ما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وأشار آندي ليبو من شركة "ليبو أويل أسوشييتس" في هيوستن إلى أن "سحب بعض البنوك الروسية من سويفت قد يؤدي إلى اضطراب في إمدادات النفط لأن المشترين والبائعين يحاولون معرفة كيفية التعامل مع القواعد الجديدة".

 

روسيا اليوم

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