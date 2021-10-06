سعر عقود الغاز في أوروبا يسجل مستوى غير مسبوق

الوكيل الإخباري - تواصل أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تسجيل المستويات القياسية، إذ ارتفعت في بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى تاريخي جديد بعد أن تجاوزت مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب.

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وأظهرت التداولات أن أسعار العقود الآجلة لشهر نوفمبر للغاز ارتفعت بعد دقائق من بداية التعاملات إلى مستوى 1607.2 دولار لكل ألف متر مكعب.



وكانت أسعار الغاز قد سجلت أمس مستويات تاريخية، حيث بلغت مستوى 1450 دولار لكل ألف متر مكعب.



وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

روسيا اليوم