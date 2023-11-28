سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية بالاردن اليوم

الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بالاردن اليوم من عيار 21 بوزن 8 غرامات عند 330 دينارًا ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 290 دينارًا وفقا لامين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب

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وبين ديب ان سعر اونصة الذهب بلغ اليوم الثلاثاء 2016 دولارا في التداولات العالمية



واشار ديب ان تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.



