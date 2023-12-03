سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 (8 غرامات) 340 دينارًا، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 300 دينار ، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب

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واضاف ديب ، أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم عند 41.9 للبيع للمواطنين، مقابل 40.2 للشراء منهم.

