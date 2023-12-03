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الأحد، 03-12-2023 11:09 ص

سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 (8 غرامات) 340 دينارًا، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 300 دينار ،  وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب

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واضاف ديب ،  أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21  اليوم عند 41.9 للبيع للمواطنين، مقابل 40.2 للشراء منهم.


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