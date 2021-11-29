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الإثنين، 29-11-2021 01:00 م

سلالة أوميكرون.. رب ضارة نافعة

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الوكيل الاخباري- وجد بيل أكمان، مؤسس شركة إدارة صناديق التحوط "بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت"، فوائد اقتصادية ناجمة عن سلالة  كورونا الجديدة "أوميكرون".

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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أكمان أن هذه السلالة ستشيع التفاؤل في أسواق الأسهم، إذا ما كانت الأعراض التي تسببها خفيفة على الرغم مع ارتفاع معدل العدوى. كما نقلت عنه وكالة بلومبرغ.

وتلفت الوكالة إلى أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت يوم الاثنين في آسيا حيث قام المتداولون بتقييم تأثير أوميكرون على انتعاش الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى التقارير عن أعراضه الضعيفة.

وينتظر النمو أيضا الأسواق الأوروبية. ووفقا لقناة "سي إن بي سي"، استنادا إلى بيانات" IG"، سيفتح مؤشر "FTSE" البريطاني عند 97 نقطة أعلى إلى 7137 نقطة، و"DAX" الألماني في 191 نقطة أعلى إلى 15437، ويسجل "cac 40" الفرنسي 99 نقطة أعلى إلى 6824، فيما يرتفع "ftse MIB" الإيطالي 324 نقطة إلى 26167.

وكانت الأسواق العالمية قد تراجعت يوم الجمعة 26 نوفمبر على خلفية أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، حيث تراجع مؤشر"S&P 500" بنسبة 1.6 في المائة في بضع دقائق منذ بدء التداول، ومؤشر داو جونز - 2.2 في المائة ، وناسداك - 1.2 في المائة. علاوة على ذلك، انعكس المزاج السلبي على سوق العملات المشفرة، وخسرت عملة  البيتكوين حينها 6.8 في المائة.

 وكان قد تم التعرف على السلالة الجديدة من الفيروس التاجي ذات الرمز"B.1.1.529"، في جنوب إفريقيا في 11 نوفمبر. وجرى تسجيل أولى حالات الإصابة المؤكدة في 24 نوفمبر. كما سُميت  السلالة الجديدة بالحرف "أوميكرون"وهو يحمل الرقم 15 في الأبجدية اليونانية، وعلى مستوى منظمة الصحة العالمية أقر بخطورتها.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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