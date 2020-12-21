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الإثنين، 21-12-2020 12:00 م

سلالة كورونا الجديدة تضرب أسواق الأسهم حول العالم

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الوكيل الإخباري- شكل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورورنا، ضربة لأسواق المال حول العالم، إذ أظهرت مؤشرات يوم الإثنين، تراجعا في أغلب أسواق الأسهم العالمية.

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وانخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، متأثرة بإغلاق أكثر تشديدا في إنجلترا وحظر سفر من دول كثيرة، إثر الانتشار الفائق السرعة لسلالة جديدة من فيروس كورونا، في حين لا تزال الضبابية تكتنف اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


وبعد إنهاء الأسبوع الماضي على زيادة، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.3 % بعد أن فرضت بريطانيا إغلاقا فعالا وألغت خططا لتخفيف القيود.



 




 

 


 

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