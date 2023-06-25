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الأحد، 25-06-2023 06:28 م

سلطة العقبة تطلق حملة "ايدك معنا نحمي بحرنا"

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 الوكيل الاخباري - أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، اليوم الأحد، حملة نظافة لجوف البحر تحت شعار "إيدك معنا نحمي بحرنا".

وركزت الحملة على مناطق الشاطئ الأوسط بالتعاون مع محمية العقبة البحرية، والقوة البحرية الملكية، والدفاع المدني، وجمعية العقبة الغوص، وعدد من مراكز الغوص ومتطوعين.

وقال مفوض المدينة وشؤون الإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله النجادات، خلال رعايته انطلاق الحملة، إن الحملة تهدف إلى تنظيف الشاطئ الأوسط من الملوثات البيئية ومخلفات الزوار، لإظهاره بالوجه الحضاري والسياحي الحقيقي لعروس البحر الأحمر مدينة العقبة، وتوفير بيئة نظيفة للسياح المحليين والأجانب،سيما هواة الغوص.

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