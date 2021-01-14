الخميس 14-01-2021
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الخميس، 14-01-2021 12:37 م

سلطنة عمان تبيع سندات بعضها لأجل 30 عاما

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الوكيل الاخباري - أظهرت وثيقة أن سلطنة عمان بدأت بيع سندات مقومة بالدولار اليوم الخميس لأجل عشر سنوات و30 عاما، وأنها أعادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025.

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وتظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، التي تقود العملية، أن عمان بدأت تسويق السندات لأجل عشر سنوات عند نحو 6.625 بالمئة والسندات لأجل 30 عاما عند 7.625 بالمئة إلى 7.75 بالمئة.


ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875 بالمئة تقريبا.


وستكون السندات بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم الخميس.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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