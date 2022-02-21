سهم عملاق النفط السعودي يصعد إلى أعلى مستوى منذ إدراجه

الوكيل الاخباري-

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سجل سهم شركة النفط السعودية "أرامكو"، خلال تعاملات اليوم الاثنين، أعلى سعر منذ الإدراج في البورصة السعودية، والذي تم في ديسمبر 2019.ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد صعد السهم، بحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.38% إلى 39.35 ريال سعودي، وقبل ذلك بلغ السهم مستوى 40.20 ريال سعودي، الذي يعد أعلى سعر منذ الإدراج.وجاء ذلك في ظل تداولات نشطة على سهم "أرامكو" بلغت نحو 21 مليون سهم، بعد مرور وقت قصير من افتتاح البورصة السعودية.وقبل هذا المستوى القياسي سجل سهم "أرامكو" أعلى سعر له في 12 ديسمبر 2019، حينها بلغ 38.7 ريال سعودي.وسهم "أرامكو" مدرج ضمن قطاع الطاقة في السوق السعودي، وأدرجت الشركة في السوق السعودية في ديسمبر 2019.وفي وقت سابق أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه تم نقل 4% من أسهم شركة "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامة.