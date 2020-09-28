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الإثنين، 28-09-2020 10:50 ص

سوريا.. الإعلان عن موعد بدء إنتاج البنزين في مصفاة بانياس

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الوطن" السورية ، أن كوادر مصفاة بانياس السورية أنهت عمليات الصيانة لوحدات إنتاج البنزين وأضاءت شعلة المصفاة الشرقية، معلنة إقلاعها بنجاح وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لانتهاء الأعمال.

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وأكد مدير عام المصفاة السورية بسام سلامة، أنه يتم الآن القيام بجميع الإجراءات الفنية التي تتبع عملية الإقلاع ، لاستئناف عملية إنتاج البنزين.


وتوقع المسؤول السوري، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن"، أن يبدأ الإنتاج لهذه المادة مساء اليوم الإثنين أو صباح غد الثلاثاء ، خاصة وأن الأمور تسير بأمان ، ووفق ما هو مخطط له.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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