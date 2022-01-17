سوريا تسمح بتمويل غير محدود لمشاريع الطاقة المتجددة

الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، أن مجلس النقد والتسليف السوري قرر السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل عدد من المشاريع الصناعية والطاقة المتجددة دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.



يأتي ذلك بعد أن أصبح الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي في سوريا، الشغل الشاغل للسوريين بعد ازدياد كبير في عدد ساعات تقنين الكهرباء، وازدياد الترويج لمسألة الطاقة البديلة كحل لأزمة الكهرباء.

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المصدر: إرم