الإثنين 17-01-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة : ارتفاع اسعار المحروقات

الجيش: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود الأردنية من سوريا

366 الفاً و577 مُسجل على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة

سوريا تسمح بتمويل غير محدود لمشاريع الطاقة المتجددة

طبيب روسي يوضح سبب ظهور كدمات على جلد المصابين بكورونا

بلعاوي يوضح حول إصابة الشخص بسلالتين مختلفتين من كورونا معا

المياه : المنخفض الجوي الاخير رفد السدود بنحو (6) ملايين م3

كيف تخفي أو تعطل علامة online لحسابك على انستغرام؟

الخصاونة: حريصون على إزالة العقبات أمام المستثمرين

وزير التربية: تأجيل دوام المدارس أو العودة عن بعد بين يدي لجنة الأوبئة اليوم

الإثنين، 17-01-2022 02:18 م

سوريا تسمح بتمويل غير محدود لمشاريع الطاقة المتجددة

167-1-1200x675


الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، أن مجلس النقد والتسليف السوري قرر السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل عدد من المشاريع الصناعية والطاقة المتجددة دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

يأتي ذلك بعد أن أصبح الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي في سوريا، الشغل الشاغل للسوريين بعد ازدياد كبير في عدد ساعات تقنين الكهرباء، وازدياد الترويج لمسألة الطاقة البديلة كحل لأزمة الكهرباء.

اضافة اعلان

 

المصدر: إرم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
44

10 % انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين

61e553a04236043440349291

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب استثمارات ضخمة

321-3-1200x675

انخفاض سعر الجنيه السوداني في السوق السوداء أكثر من 3%

221-1-1200x675

وزير الطاقة السعودي: يحق لأمريكا السحب من احتياطيات النفط الإستراتيجية

61e52e314c59b7196d271fff

إيران تطلق عملة رقمية خاصة بها

61e529db4c59b71b904a0609

لأول مرة منذ عامين .. المركزي الصيني يخفض سعري فائدة لدعم الاقتصاد الوطني

أخبار متعلقة
345c033d-998745520

الأردن وسوريا… خطوات متسارعة نحو انفتاح اقتصادي بعد سنوات الإغلاق

صادرات

45 مليون دينار صادرات الأردن إلى سوريا خلال 10 أشهر من العام الماضي

411489

ابو عاقولة: ارتفاع عمليات نقل البضائع من ميناء العقبة الى سوريا

61d1bc9ec4231

انطلاق المعرض الأردني للتجارة والخدمات في دمشق

39-1-1736x1157

الخرابشة: الربط الكهربائي مع سوريا يطلب تركيب جهازي تحكم ووصل