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الإثنين، 24-01-2022 10:05 ص

سوريا: خط الربط الكهربائي مع الأردن جاهز فنياً

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الوكيل الإخباري - تاكيداً على ما انفرد فيه موقع "الوكيل الإخباري" أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل على أن الجانب السوري جاهز فنيا للربط الكهربائي مع الأردن، وذلك بهدف تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية.

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وكانت بعض العوائق الفنية اخرت جاهزية الربط في المنطقة الحدودية مع سوريا الذي كان مقررا ان يكون بداية الشهرالحالي، وفقا لمصادر "الوكيل الإخباري".


وأضاف الزامل أن الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 برجا وتدمير وتخريب، وأن وزارة الكهرباء السورية تتابع كل التطورات الفنية لخط الربط الكهربائي ذلك على التوازي مع مخرجات الاجتماعات التي عقدت بين المعنيين في كل من سوريا ولبنان والأردن.


وقال مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السوري فواز الضاهر بوقتٍ سابق إنه مع الأيام الأخيرة من الشهر الماضي تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان.

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