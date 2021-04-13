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الثلاثاء، 13-04-2021 04:09 م

سوريا : سعر جديد لدولار الحوالات

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الوكيل الإخباري- بدأت شركات صرافة وحوالات مالية في سوريا اعتماد سعر 3175 ليرة لدولار الحوالات رغم بقاء السعر الرسمي على حاله حسب نشرة الأسعار التي يعلنها المركزي السوري.

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وأكد مصدران في شركتي حوالات مالية أن الشركات بدأت تسلم الحوالات المالية الواردة إلى البلاد بسعر 3175 ليرة للدولار، وذلك ارتفاعا من 1250 ليرة.

 

يذكر أن سعر الدولار حسب نشرة المصارف والصرافة التي يصدرها المصرف المركزي السوري ما زال عند 1256 ليرة للدولار.

وهو السعر الذي ارتفعت أصوات كثيرة في البلاد تطالب بتعديله، بما ينسجم مع الأسعار الحقيقية في السوق، خاصة أن الفارق الكبير بينه وبين السعر الحقيقي أدى إلى لجوء كثيرين لقنوات غير رسمية في التحويلات المالية، وهو ما حرم الخزينة من أحد أهم موارد القطع الأجنبي في فترة الأزمة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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