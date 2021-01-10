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الأحد، 10-01-2021 04:23 م

سوق الأسهم السعودي يحقق إنجازا لم يحدث منذ 2019

Tadawul


الوكيل الاخباري - حقق السوق الأسهم السعودي ارتفاعا بنسبة 0.9 في المئة فوق الـ8800 نقطة لأول مرة منذ يوليو/ تموز 2019.

ذكرت ذلك بوابة "أرقام" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن حجم تداولاته بلغت 8.9 مليار ريال.

ولفتت إلى أن مؤشر السوق السعودي أنهى جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.9 في المئة مغلقا عند 8817 نقطة (+ 80 نقطة).

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وأشارت إلى أنه سجل أعلى إغلاق منذ يوليو/ تموز 2019، وأن الجلسة شهدت ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة.


وتقدم خلال التداولات سهما "مصرف الراجحي" و"سابك" بنسبة 1 في المئة عند 74.50 ريال و105.60 ريال على التوالي.

وأوضح تقرير آخر أن أسهم 46 شركة مدرجة في السوق السعودي شهدت تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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