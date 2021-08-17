سوق العملات الرقمية يتخطى ترليوني دولار للمرة الأولى في 3 أشهر

الوكيل الاخباري- كسرت أسواق العملات الرقمية حاجز ترليوني دولار في تداولات أمس الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر، بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة في أسعار ”البتكوين“ وعملات رقمية أخرى.



وأظهر تقرير لموقع ”كوين ماركيت“، الذي يرصد حركة أسواق العملات الرقمية في العالم، أن سعر ”البتكوين“، أكبر عملة رقمية بالقيمة السوقية، تجاوز 46000 دولار مساء الاثنين، قبل أن يتراجع بشكل طفيف صباح الثلاثاء.



ولفت التقرير إلى أن عِملتي ”إيثر“، و“كاردانو“، كانتا من أبرز الأحداث في زيادات العملة الرقمية الأخيرة مع تسجيل ارتفاعات قوية شهرية حتى الآن، إذ قفز سعرهما بنسبة 26% و 62% على التوالي، مقارنة بارتفاع نحو 16% في عملة ”البيتكوين“ خلال الفترة ذاتها، فيما صعد سعر عملة ”XRP“ أيضا بنسبة 70% حتى الآن هذا الشهر.

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المصدر: إرم