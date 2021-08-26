سوق العملات المشفرة يقفز 300 مليار دولار في أسبوع

الوكيل الاخباري- قفزت قيمة سوق العملات المشفرة بنحو 300 مليار دولار في أسبوع واحد، إثر الارتفاع الحاد في سعر عملة ”البيتكوين“، أكبر العملات الرقمية في العالم، وفق تقرير لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية مساء أمس الأربعاء.



وأشارت الصحيفة، إلى أن ”القيمة السوقية للعملات المشفرة ارتفعت من نحو 1.9 تريليون دولار، منتصف الأسبوع الماضي، إلى ما يقرب من 2.1 تريليون دولار“.



ولفتت إلى أن ”الزيادة كانت نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار ”البيتكوين“ وبقية العملات المشفرة، بسبب موجة شراء ضخمة.

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المصدر: إرم