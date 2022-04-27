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الأربعاء، 27-04-2022 12:44 م

سويسرا جمدت 9 مليارات دولار من الأصول الروسية

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الوكيل الاخباري- كشفت صحيفة "نويه تسورشر تسايتونج" عن مصادر، ارتفاع حجم الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات التي اعتمدتها سويسرا إلى نحو 9 مليارات فرنك سويسري، أو ما يعادل 9.34 مليار دولار.

وهذا يزيد بنحو 1.5 مليار فرنك سويسري، أو 1.55 مليار دولار عن ما أعلنته السلطات السويسرية في 7 أبريل/نيسان.

وتعتبر هذه العقوبات انحرافا حادا عن تقاليد البلاد الحيادي، حيث اعتمدت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الروس المتورطين في العمليات العسكرية التي شنتها موسكو على أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها شنت "عملية عسكرية خاصة" لتجريد أوكرانيا من السلاح، فيما ترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك على أنه ذريعة كاذبة لحرب راح ضحيتها الآلاف واقتلعت من جذورها ربع سكان أوكرانيا.

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