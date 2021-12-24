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الجمعة، 24-12-2021 04:27 م

سيرلانكا تصدر الشاي لإيران مقابل النفط

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الوكيل الاخباري - وقع مسؤولون إيرانيون اتفاقية مع سريلانكا ستمكن بموجبها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من سداد ديونها (النفطية) لإيران عبر صادرات الشاي، وفق تقرير نشرته مجلة فوربس.

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ووقع نائب وزير التجارة الإيراني علي رضا بيمانباك مذكرة تفاهم بشأن الاقتراح المذكور مع وزير صناعات المزارع السريلانكية نافين ديساناياكي في وقت سابق هذا الأسبوع في العاصمة السريلانكية كولومبو.


وبحسب ما ورد، تدين شركة سيلان بتروليوم (CPC) في سريلانكا بحوالي 251 مليون دولار لواردات النفط الإيرانية وكجزء من الصفقة، من المتوقع أن تدفع وزارة المالية السريلانكية نحو 5 ملايين دولار شهريا لمصدري الشاي.


وبحسب تقرير "فوربس"، تعيد صفقة المقايضة المذكورة، إحياء تكتيك استخدمته إيران غالبا في الماضي لمحاولة الالتفاف على العقوبات الدولية.


وهذه الصفقة هي مفيدة أيضا لسريلانكا، التي عانت من انهيار صناعة السياحة خلال جائحة كوفيد وتعاني من أزمة الديون والعملات الأجنبية.


وكان المسؤولون في مجلس تجارة الشاي في سريلانكا قد طرحوا في السابق فكرة مقايضة الشاي بالديون في عام 2018، مع خطة لـ CPC (شركة سيلان بتروليوم) للدفع لمنتجي الشاي في البلاد مقابل أي صادرات إلى إيران.


 وعادة ما يتم استبدال النفط الإيراني بالمنتجات الاستهلاكية أو الزراعية.
وفي وقت سابق من هذا العام ، كانت هناك تكهنات بشأن صفقة مقايضة محتملة بين طهران وبكين تشمل النفط الإيراني والطائرات المقاتلة الصينية J-10C.


وتبرز المناقشات والتقارير حول صفقات المقايضة المحتملة عندما تشعر إيران أنها واقعة تحت ضغط دولي.

روسيا اليوم

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