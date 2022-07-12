شحنات قمح من روسيا وأوكرانيا في طريقها لتخفيف أزمة لبنان

الوكيل الإخباري - قال رئيس نقابة أصحاب المطاحن اللبنانية أحمد حطيط اليوم الثلاثاء إن لبنان سيتسلم 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع في خطوة قد تخفف مؤقتا مشكلة نقص القمح في البلاد.

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أظهرت بيانات الشحن أن ناقلة البضائع السائبة "الحاجة زينب" كانت في ميناء "إسماعيل" في الثامن من يوليو وحُددت وجهتها على أنها بيروت.



ويمكن أن تساعد هذه الشحنات في التخفيف من نقص القمح الذي ترك بعض المتاجر الكبرى خالية من الخبز في الأيام الأخيرة.



وأصبح هذا النقص شائع الانتشار خلال الانهيار المالي في لبنان منذ ثلاث سنوات في الوقت الذي تواجه فيه الدولة صعوبات في دعم واردات القمح في ظل معاناتها من ضائقة مالية.

