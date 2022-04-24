شحنات مجهولة.. هكذا يباع نفط روسيا في زمن الحرب

الوكيل الاخباري- في ظل العقوبات الغربية التي تطوق روسيا من جوانب عدة، بدأت شحنات النفط الروسي بحمل علامة "وجهة غير معروفة"، في وقت يبحث التجار الذين أغراهم الخام الروسي الرخيص عن طرق "حذرة" لمواصلة التعامل مع موسكو خلال حربها على أوكرانيا.



حتى الآن، تم تحميل أكثر من 11.1 مليون برميل من النفط الروسي في شكل شحنات ذات "وجهات غير معروفة"، مقارنة بما يقرب من الصفر قبل غزو أوكرانيا، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي استشهدت ببيانات من TankerTrackers.com.



قال محللون للصحيفة إن هذه الممارسة تشير إلى أن النفط الروسي يتم تفريغه على سفن أكبر في البحر، ليختلط بخام تلك الناقلة، مما يؤدي إلى التعتيم على مصدر التصدير.

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