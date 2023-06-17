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شرق عمان الصناعية تشارك بمعرض في تركيا

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السبت، 17-06-2023 12:32 م

شرق عمان الصناعية تشارك بمعرض في تركيا

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الوكيل الإخباري - شاركت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية في معرض ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي التاسع عشر (تراب اكسبو)، المقام في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة واسعة من رجال أعمال عرب وأتراك.

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وحسب بيان للجمعية، اليوم السبت، جاءت المشاركة بالمعرض، الذي يزوره آلاف رجال الأعمال، بهدف الترويج للصناعة الأردنية ومنتجات أعضاء الجمعية والتشبيك مع رجال الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب وإظهار المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية.


وأشارت الجمعية إلى أن وفدها المشارك في المعرض يعمل على تسويق منتجات الأعضاء وترويج البيئة الاستثمارية الأردنية وفتح قنوات تصديرية وأسواق جديدة لمنتجات الصناعة، معبرة عن تقديرها لسفير المملكة في أنقرة إسماعيل الرفاعي الذي زار جناح الجمعية.


واستقبل وفد الجمعية الذي ضم زكريا الفقيه وحازم مصطفى وعارف عبيد ومحمد برهم، زوار المعرض من مختلف الدول وقدم شرحا تفصيليا عن الصناعة الأردنية والفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة.

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