شركات التخليص: قرار رسوم معاينة الحاويات لا يحقق التنافسية

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قال نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، الخميس، إن قرار الحكومة الأخير حول تخفيض رسوم معاينة الحاويات وتمديد فترة الإعفاء لتخزينها غير مجزي ولا يحقق التنافسية.وبين ابو عاقولة، ان القرار لا يحقق التنافسية مقارنة مع بعض دول الجوار، مشيرا الى أنه تقرر تمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيَّام إلى (14) يوماً لمدَّة ثلاثة شهور للمواد الأساسيَّة فقط ، وتخفيض رسوم المعاينة في ساحة (4) للحاويات بمقدار (15) ديناراً لكلّ حاوية للمواد الأساسيَّة ولمدَّة ثلاثة شهور، ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً بواقع (60) ديناراً بدلاً من (75) ديناراً ، أمَّا الحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً بقيمة (50) ديناراً بدلاً من (65) ديناراً .واوضح، انه كان الاجدى ان يكون القرار يتجاوز مسافة الثلاثة أشهر الى قرار دائم وتخفيض الرسوم للمناولة الى 50% على الأقل ليكون القرار فعالا وذا أثر على الاقتصاد عموما .ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تسهيل انسيابيَّة وصول السِّلع الأساسيَّة وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.وشملت الإجراءات، تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية المستوردة بنسبة 30% لمدَّة 3 شهور، وذلك في جميع الجهات المعنيَّة بإجراء الفحوص وهي: (وزارة الزراعة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصَّة، ومؤسَّسة المواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للغذاء والدّواء).كما شملت الإجراءات تخفيض الرّسوم الجمركيَّة على بعض المواد الغذائيَّة الأساسيَّة، وزيادة كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركيَّة، والكشف على الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة (ساحة رقم 4) من جميع الجهات الرقابية، وتكليفها بالعمل على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة يوميَّاً.