شركات الغاز الأوروبية تتوقع شتاء مريحا في القارة العجوز

الوكيل الإخباري - قالت كاترين ماغريغور، الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحا" في ما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز.

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وقالت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض: "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحا للغاية فعليا في ما يتعلق بالغاز".



وأضافت أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".



وتراجعت أسعار الغاز في أوروبا مدفوعة بانخفاض الطلب نتيجة الطقس الأكثر دفئا من المعتاد ووفرة المعروض، وسط استقرار شحنات الغاز الطبيعي المسال.



وانخفضت العقود الآجلة للغاز الهولندي المعياري إلى 93.35 يورو للميغاواط/ساعة (27 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) خلال تعاملات يوم الاثنين، بانخفاض يقترب من 20% مقارنة بأسعار يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي.



وانكشف اعتماد أوروبا على روسيا عندما قطعت موسكو إمدادات الغاز عقب غزوها أوكرانيا، تاركة الاتحاد الأوروبي في صراع على حدوده مع أزمة ليست سياسية وأمنية وإنسانية فحسب، بل أزمة في الطاقة أيضا، وهو ما دفع أوروبا للدخول في سباق مع الزمن لتأمين إمدادات بديلة للطاقة.



كانت روسيا تمد أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، معظمها عبر خطوط أنابيب. وبلغت الإمدادات في العام الماضي نحو 155 مليار متر مكعب.



كما اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون، في وقت سابق من العام، على أنه يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي خفض استخدام الغاز طوعاً بنسبة 15% اعتباراً من أغسطس/ آب إلى مارس/ آذار، مقارنة بمتوسط الاستهلاك السنوي خلال الفترة من 2017 إلى 2021، وطرحوا أهدافاً على مستوى الاتحاد الأوروبي لتخزين الغاز.

العربي الجديد