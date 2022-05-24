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الثلاثاء، 24-05-2022 10:26 ص

شركات الغاز في اليونان تتحول إلى دفع قيمة الغاز الروسي بالروبل

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الوكيل الاخباري- قال مصدر في قطاع الغاز، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن جميع الشركات اليونانية التي تستورد الغاز الروسي، تحولت إلى تسديد قيمته بالروبل وفقا لشروط "غازبروم".

وشدد المصدر على أن ذلك سيسمح لها بتجنب حدوث انقطاع في الإمدادات.

وأضاف المصدر: "جميع المشترين من الشركات اليونانية تحولوا إلى الدفع بالروبل".

وأشار إلى وجود ثلاثة مستوردين رئيسيين للغاز الروسي في اليونان - DEPA Commerce و Mytilineos و Prometheus Gas.

وتبلغ حصة روسيا في واردات الغاز اليونانية من 45٪ إلى 55٪ وذلك حسب الموسم. وبحسب الخبراء، لن يكون من الممكن استبدال الغاز الروسي بأي مصادر أخرى في السنوات المقبلة.

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روسيا اليوم

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