شركات عالمية تنهي مشتريات النفط الروسية بداية من 15 مايو

الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر، أن دور التجارة العالمية الكبرى، تخطط لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة بحلول 15 مايو المقبل، لتجنب الوقوع في فخ عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.



ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسي ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، لأن دولا مثل ألمانيا تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط الروسي وليس لديها البنية التحتية اللازمة للانتقال إلى بدائل.



وأوضحت المصادر أن الشركات التجارية تعمل تدريجيا على إنهاء عمليات الشراء من مجموعة الطاقة الروسية روسنفت في سعيها للامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية التي تهدف إلى تقييد وصول روسيا إلى النظام المالي العالمي.



وتستثني صياغة عقوبات الاتحاد الأوروبي مشتريات النفط من "روسنفت" و"غازبروم نفت"، المدرجتين في التشريع، إذ تعتبر "ضرورية لضمان إمدادات الطاقة الحيوية" لأوروبا.

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