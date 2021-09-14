شركة أمريكية تشتري بيتكوين بقيمة ربع مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية MicroStrategy التي تعد من كبرى مؤسسات البرمجة في العالم، عن استحواذها على ما يقارب من ربع مليار دولار من عملات ”بيتكوين“ المشفرة.



وتأتي عملية الشراء، على أمل من الشركة، بارتفاع عملة ”بيتكوين“ بشكل كبير.



وكشف الرئيس التنفيذي مايكل سايلور، أن شركته تمتلك الآن أكثر من 5 مليارات دولار من ”البيتكوين“؛ ما يجعلها إلى حد بعيد أكبر مستثمر في مجال العملات الرقمية.

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المصدر: إرم