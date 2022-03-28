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الإثنين، 28-03-2022 09:48 ص

شركة بترول أبوظبي تتوقع حالة شح في أسواق النفط بالأمد القريب

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الوكيل الاخباري-قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، سلطان أحمد الجابر، اليوم الإثنين، إنه يتوقع في الأمد القريب حالة شح في أسواق النفط مع زيادة الطلب ما يقرب من 3 ملايين برميل عن العام الماضي.

وأضاف الجابر في منتدى عن الطاقة، أن التقلب الحالي في أسعار النفط نتيجة لمشكلة هيكلية، لكن الطلب من المتوقع أن يعود إلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا بحلول الربع الأخير من هذا العام.

من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي: "سننظر في توازن العرض والطلب في اجتماع (أوبك+) المقبل.

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