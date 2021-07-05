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الإثنين، 05-07-2021 10:08 ص

شركة في أبوظبي تعين بنوكا لإصدار صكوك دولارية

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الوكيل الإخباري- أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، أن الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، المملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي، عينت بنوكا لبيع صكوك مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات.

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وعينت الشركة، التي تمتلك بشكل رئيسي محفظة من العقارات السكنية في أبوظبي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول منسقين عالميين.

 

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، انضمام بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق إليهما في ترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت بدءا من اليوم الاثنين.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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