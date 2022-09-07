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الأربعاء، 07-09-2022 10:11 ص

شركس: الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات

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الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون انخفضت لتبلغ 4.6%، مقارنة مع 5% في نهاية 2021، وفقا لمؤشرات المتانة المالية التي صدرت للتو عن النصف الأول من العام 2022.

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وأضاف شركس خلال فعاليات منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي عام 2022، أن الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات محققا نموا بلغت نسبته 204.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.


وأشار إلى نمو الصادرات الوطنية بنسبة 43.4% خلال النصف الأول من العام 2022.


وأكد شركس على المحافظة على مستوى مريح من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، لتبلغ حاليا 16.5 مليار دولار، موضحا أنه مستوى يكفي لتغطية 8.6 أشهر من مستوردات المملكة من الخدمات والسلع.


ونوه إلى أن الحكومة تمكنت من استكمال 4 مراجعات بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2020 – 2024 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الوقت المحدد، ما يؤكد الثقة بالاقتصاد الأردني.


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