شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية

الوكيل الاخباري-أوضحت وزارتا التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنه يشترط لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية بشكل نظامي، حصول المتجر الإلكتروني على السجل التجاري من وزارة التجارة، أو على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأكدت الوزارتان، امتثال المتجر لاشتراطات التجارة الإلكترونية، والالتزام الكامل بأحكام نظام التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلك.



إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، رصد الوزارة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية و"تزور" على صفحاتها شعار منصة "معروف" للمتاجر الإلكترونية.

اضافة اعلان

العربية