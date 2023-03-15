شروط من البنك الدولي لتمويل ايصال الكهرباء من الأردن إلى لبنان

الوكيل الإخباري - قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن على لبنان التدقيق في عمل شركتها الوطنية للكهرباء من بين إصلاحات أخرى طلبها البنك الدولي قبل أن يفكر في تمويل قطاع الكهرباء المتهالك في لبنان.

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وكان لبنان يأمل في الحصول على تمويل من البنك الدولي، لكن بلحاج قال لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن لبنان ما زال بحاجة إلى إجراء تدقيق في عمل شركة كهرباء لبنان وتفعيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المعلن عنها حديثا واستعادة تكاليف تقديم الخدمة من خلال التحصيل، بحسب بيان من مكتب ميقاتي الذي لم يكن لديه تعليق من رئيس الوزراء.



ونقل البيان عن بلحاج قوله توجد ثلاثة شروط أن نُفذت، سيكون البنك الدولي مستعدا لإعادة النظر في مسألة تمويل قطاع الكهرباء في لبنان".



ووقع لبنان اتفاقات للحصول على الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر والحصول على كليهما من سوريا، وهو ما سيضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات من الطاقة لشبكته وزيادة إمداد الطاقة بضع ساعات يوميا. ( سكاي نيوز )