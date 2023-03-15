الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير السلع بأسعار معقولة خلال رمضان

وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 84%

مقتل شاب أردني في واشنطن والجالية تنعاه بكلمات مؤثرة

الجامعة الهاشمية تحدد دوام العاملين في رمضان- وثيقة

خبير مالي: تأجيل أقساط البنوك "أحسن الأسوأ" والكلف تتضاعف 3 مرات

وقود يتسرب من طائرة أمريكية بعد إقلاعها

انخفاض الذهب محليا 40 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية

بلدية غرب إربد توضح بشأن هبوط شارع رئيسي تسبب بحادث سير- صور

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

قطاعات تجارية تطالب بتأجيل القروض لشهرين دون فوائد وغرامات

 
الأربعاء، 15-03-2023 09:26 ص

شروط من البنك الدولي لتمويل ايصال الكهرباء من الأردن إلى لبنان

4


الوكيل الإخباري - قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن على لبنان التدقيق في عمل شركتها الوطنية للكهرباء من بين إصلاحات أخرى طلبها البنك الدولي قبل أن يفكر في تمويل قطاع الكهرباء المتهالك في لبنان.

اضافة اعلان


وكان لبنان يأمل في الحصول على تمويل من البنك الدولي، لكن بلحاج قال لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن لبنان ما زال بحاجة إلى إجراء تدقيق في عمل شركة كهرباء لبنان وتفعيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المعلن عنها حديثا واستعادة تكاليف تقديم الخدمة من خلال التحصيل، بحسب بيان من مكتب ميقاتي الذي لم يكن لديه تعليق من رئيس الوزراء.

ونقل البيان عن بلحاج قوله توجد ثلاثة شروط أن نُفذت، سيكون البنك الدولي مستعدا لإعادة النظر في مسألة تمويل قطاع الكهرباء في لبنان".

ووقع لبنان اتفاقات للحصول على الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر والحصول على كليهما من سوريا، وهو ما سيضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات من الطاقة لشبكته وزيادة إمداد الطاقة بضع ساعات يوميا. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
641065634c59b7739434da7a

انهيار "سيليكون فالي" يمحو نحو نصف تريليون دولار

WhatsApp Image 2023-03-06 at 9.17.04 AM (4)

انخفاض الذهب محليا 40 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية

WhatsApp Image 2023-03-06 at 9.17.04 AM (3)

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

15998571_0-422-5376-3028

لماذا انهار بنك سيليكون فالي وما علاقة رفع الفائدة بذلك ؟ .. تفاصيل القصة

LYNXMPEJ2E01T_L

تراجع أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع الدولار

main_image6411691326b09

ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات أوبك

أخبار متعلقة
1678706890.1631

تراجع تاريخي.. الليرة اللبنانية تتخطى 100 ألف مقابل الدولار

2202315132834431119381

انهيار تاريخي جديد لليرة اللبنانية .. 90000 ليرة تساوي دولاراً واحداً

2523

أمين عام جمعية مصارف لبنان: لا سيولة لدى البنوك

09b0b2bc-56456

5 مليارات دولار قيمة أضرار زلزال سوريا

58637_1_1630764941

لبنان يقترب من تنفيذ شروط البنك الدولي تمهيدا لاستجرار كهرباء الأردن وغاز مصر

1-407-scaled

لبنان: مضاعفة الرسوم الجمركية يزيد حدة الأزمة المالية والاجتماعية