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الأربعاء، 27-10-2021 02:49 م

شولتز: ألمانيا ستحتاج الغاز لفترة طويلة

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الوكيل الاخباري- صرح زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتز، مستشار ألمانيا المنتظر، بأن ألمانيا ستحتاج الغاز لفترة طويلة وهذا شرط للانتقال إلى الطاقة المتجددة. 

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وجاء التصريح في كلمة بمؤتمر اتحاد النقابات العمال للصناعات التعدينية والكيماوية والطاقة IGBCE في مدينة هانوفر الألمانية.

وأشار إلى أن ألمانيا ستسخدم وتنشئ محطات طاقة غازية جديدة لأن ذلك شرط أساسي لتجاوز فترة الانتقال إلى مصادر طاقة بديلة عن طاقة الفحم.

وفي مايو الماضي، أقرت ألمانيا قانونا ينص على تحقيق البلاد هدف "الحياد الكربوني" بحلول 2045، ويحدد كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسموح بها سنويا لكل قطاع.

وتعتزم ألمانيا تقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بنسبة 65% بحلول 2030، مقارنة مع 1990، بعدما كان الهدف 55% سابقا، ثم بنسبة 88% بحلول 2040، مع رغبة في بلوغ الحياد الكربوني سنة 2045.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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