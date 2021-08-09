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الإثنين، 09-08-2021 11:26 ص

صادرات ألمانيا تقفز

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الوكيل الإخباري- كشفت بيانات اليوم الاثنين، أن صادرات ألمانيا زادت أكثر من المتوقع في يونيو2021 ، على الرغم من استمرار اختناقات الإمدادات في التصنيع، مما يشير إلى تعافي قوي في أكبر اقتصاد بأوروبا.

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وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 1.3 بالمئة على أساس شهري، بعد أن ارتفعت بنسبة معدلة قليلا قدرها 0.4 بالمئة في مايو 2021.

وارتفعت الواردات 0.6 بالمئة بعد قفزة 3.4 بالمئة في الشهر السابق. واتسع الفائض التجاري إلى 13.6 مليار يورو من مستوى معدل عند 12.8 مليار يورو في مايو 2021.

المصدر: روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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