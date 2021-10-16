السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 16-10-2021 07:08 م

صادرات إربد تقترب من مليار دولار

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الوكيل الاخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد للتسع أشهر الأولى لعام 2021 حوالي (881) مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة للتسع أشهر الأولى من عام 2020 التي بلغت حوالي (733.8) مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي (20%) عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد للتسع أشهر الأولى لعام 2021 (13,277) شهادة مقارنة مع (10,821) شهادة لنفس الفترة من العام السابق.

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