صادرات الحبوب الأوكرانية ترتفع 2.16 مليون طن متري

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين أن صادرات الحبوب الأوكرانية لأول شهر من الموسم الجديد ارتفعت إلى 2.16 مليون طن متري في 31 تموز 2023 بعد أن كانت 1.61 مليون في تموز عام 2022.





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وشملت الصادرات 1.11 مليون طن من الذرة و758 ألف طن من القمح و285 ألف طن شعير.



وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت 1.1 مليون طن من الذرة و361 ألف طن من القمح و142 ألف طن من الشعير في يوليو/تموز لعام 2022.



وبلغت الصادرات لموسم 2022-2023 بأكمله نحو 49 مليون طن متجاوزة الموسم السابق الذي بلغت فيه الصادرات 48.4 مليون طن.

