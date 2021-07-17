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السبت، 17-07-2021 10:28 ص

صادرات الذهب الأردني لأمريكا ترتفع 30 مليوناً بفترة وجيزة

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الوكيل الإخباري -  كشف أمين سر نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات ربحي علان، عن ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمان من المجوهرات إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 إلى 30 مليون دينار مقارنة مع 10 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2020.اضافة اعلان


وقال علان، إن جائحة كورونا فرضت على الناس البقاء في أماكن تواجدهم، وإقامة مناسباتهم فيها، خاصة الجالية العربية الموجودة في مختلف الولايات المتحدة الأمريكية.

واضاف ان هذا زاد من الإقبال على سوق المجوهرات، خاصة ذات التصميم العربي والشرقي، وأعطى فرصة للمشاغل والمصانع الاردنية لعمل تصاميم تتوافق مع متطلبات المواطن الأميركي من أصول عربية والعرب هناك.

وبين علان أن صادرات المجوهرات الاردنية، زادت خلال العامين الحالي والسابق بنحو كبير، بفضل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، التي يعد وجودها ميزة للأردن، لافتا إلى أن قطاع المجوهرات يعول عليها في زيادة صادراته للسوق الأميركية بشكل أوسع.

 




 

 


 

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