صادرات الزرقاء التجارية تجاوزت 17 مليونا حزيران الماضي

الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء، بلغت خلال شهر حزيران الماضي 17 مليونا و 130214 دينارا.

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وبين خلال تصريح صحفي اليوم السبت، ان السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر حزيران الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.



وأشار إلى إصدار 676 شهادة منشأ وفقا لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.