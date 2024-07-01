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الإثنين، 01-07-2024 11:28 ص

صادرات الزرقاء تتجاوز 24 مليوناً لشهر حزيران

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الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر حزيران الماضي 24 مليونا و305 آلاف، و480 دينارا.

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وبين شريم، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر حزيران، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وأشار إلى إصدار(525) شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

 

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