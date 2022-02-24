الخميس 24-02-2022
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الخميس، 24-02-2022 09:35 ص

صادرات السعودية النفطية ترتفع 98% إلى 240.7 مليار ريال بالربع الرابع

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الوكيل الاخباري- ارتفعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 78% في الربع الرابع 2021 عن الربع الرابع 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد 19.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، إن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغت 320.5 مليار ريال في الربع الرابع 2021، مرتفعة عن 180 مليار ريال في الربع الرابع 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 119.2 مليار ريال، بنسبة 98%، لتصل إلى 240.68 مليار ريال في الربع الرابع من 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 67.5% في الربع الرابع 2020 إلى 75.1% في الربع الرابع 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث 2021) بمقدار 44.5 مليار ريال وبنسبة 16.1%.

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