صادرات العراق النفطية تتجاوز 99 مليون برميل

الوكيل الاخباري- أعلن العراق حجم صادراته من النفط الخام والتي بلغت 99 مليونا و 286 ألفا و 78 برميلا، بإيرادات بلغت 8.27 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

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وقالت وزارة النفط في بيان اليوم الثلاثاء، إن معدل الصادرات اليومية بلغ 3 ملايين و 203 آلاف برميل خلال كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 83.246 دولار.



وأوضحت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من حقول وسط وجنوب العراق بلغت 96 مليونا و 430 الفا و 596 برميلا، أما حقول كركوك عبر ميناء جيهان فبلغت الكميات المصدرة منها مليونين و 545 الفا و 656 برميلا.

بترا